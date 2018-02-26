В Одессе разгорелся скандал из-за смены автобусного маршрута

Сегодня, 12:02

В результате инцидента люди едва не опоздали на самолет


В Одессе разгорелся скандал из-за автобусного рейса "Одесса-Киев". Посреди ночи автобус с пассажирами остановился на маршруте и вместо столицы направился в Николаев. Оказалось, там сломался автобус этой же компании. Пассажирам предложили варианты: либо вернуться в Одессу, или ехать в Николаев, а уже потом в Киев, или добираться дальше самостоятельно. Чтобы не опоздать на самолет, четверо пассажиров вызвали такси, заплатив две тысячи гривен. Эти деньги им до сих пор никто не вернул. 

Ранее в Великом Березном Закарпатской области пассажирский автобус с водителем и пассажирами слетел с дороги и перевернулся на железнодорожные пути.

"25-летний житель села Жорнава не справился с управлением и микроавтобус съехал в кювет, а затем перевернулся", – сообщает полиция Закарпатья.

На тот момент в салоне автомобиля Mercedes Benz Vito, кроме водителя, было семь пассажиров, среди которых – годовалый малыш и двое детей дошкольного возраста. Все они ехали в Ужгород на свадьбу. Их жизням и здоровью уже ничто не угрожает. Но одна 36-летняя пассажирка все-таки с политравмой была госпитализирована в областную больницу.

Напомним, в Киевской области спасатели вытащили из сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами.
автобус, скандал, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе разгорелся скандал из-за смены автобусного маршрута". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

фото ГосЧС

В Киевской области спасатели вытащили из снежной ловушки автобус с иностранцами

Вчера, 20:23

Автобус застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище

Одесса

Фото: pixabay.com

Избиение копов в Одессе: нападавшими оказались футбольные болельщики

Вчера, 16:41

Полиция начала уголовное производство по факту инцидента на вокзале
Загрузка...

Одесса

Фото: pixabay

В Одессе пьяные курильщики избили полицейских

Вчера, 11:08

В результате конфликта травмы получили двое сотрудников правоохранительных органов

Другие страны

Фото: iha.com.tr

В Турции перевернулся автобус с военными

Вчера, 03:13

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

Wellness

Гомеопатия все еще является неподтвержденной медициной. Фото: pixabay

Скандал вокруг гомеопатии: как человечество лечат пустотой

24 Февраля, 19:15

Джеймс Рэнди пообещал 1 миллион долларов доказавшему лечебное действие гомеопатии. Приз до сих пор никто не выиграл  

Власть

facebook.com/chervakova

Скандал в Киеве: во время сессии депутат ползала на коленях

23 Февраля, 21:14

Во время доклада главы Печерской РГА Сергея Мартынчука вспыхнул скандал

Днепр

Фото: Facebook

Нацгвардия в Кривом Роге прошла маршем под советскими флагами: соцсети шокированы

23 Февраля, 18:33

Скандальный марш прошел в честь 73-й годовщины освобождения города от фашистов

Запад

Конфликт набирает обороты. Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня" .

"За базар надо отвечать": Москаль считает, что Супрун должна извиниться первой

23 Февраля, 16:44

По мнению губернатора, руководитель Минздрава распространила в СМИ неправдивую информацию о "контрабандной вакцине" из Венгрии
Загрузка...