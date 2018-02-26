В Одессе разгорелся скандал из-за смены автобусного маршрута

В результате инцидента люди едва не опоздали на самолет

В Одессе разгорелся скандал из-за автобусного рейса "Одесса-Киев". Посреди ночи автобус с пассажирами остановился на маршруте и вместо столицы направился в Николаев. Оказалось, там сломался автобус этой же компании. Пассажирам предложили варианты: либо вернуться в Одессу, или ехать в Николаев, а уже потом в Киев, или добираться дальше самостоятельно. Чтобы не опоздать на самолет, четверо пассажиров вызвали такси, заплатив две тысячи гривен. Эти деньги им до сих пор никто не вернул.

Ранее в Великом Березном Закарпатской области пассажирский автобус с водителем и пассажирами слетел с дороги и перевернулся на железнодорожные пути.

"25-летний житель села Жорнава не справился с управлением и микроавтобус съехал в кювет, а затем перевернулся", – сообщает полиция Закарпатья.

На тот момент в салоне автомобиля Mercedes Benz Vito, кроме водителя, было семь пассажиров, среди которых – годовалый малыш и двое детей дошкольного возраста. Все они ехали в Ужгород на свадьбу. Их жизням и здоровью уже ничто не угрожает. Но одна 36-летняя пассажирка все-таки с политравмой была госпитализирована в областную больницу.

Напомним, в Киевской области спасатели вытащили из сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами.