Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Потерял память и ездил по Украине. На Волыни нашли мужчину, исчезнувшего 4 месяца назад

30 июля 2021 14:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дедушка уже не помнит, почему ушел из дома – сейчас он находится в родном селе

Пенсионера привезли домой

Пенсионера привезли домой / Фото: Нацполиция

Полицейские нашли 63-летнего мужчину из Хмельницкой области, который ушел из дома еще в марте. Мужчина потерял память и все это время путешествовал по Украине.

Реклама

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.

Читайте также: Поехали на море и бесследно исчезли. В Винницкой области разыскивают семью с ребенком

Пенсионер из села Норилов, у него частые провалы в памяти. Когда в марте он ушел из дома, родственники начали искать самостоятельно, потому что он уже не раз исчезал. После неудачных попыток родные обратились в полицию.

"Первоочередные меры не принесли результата – дедушка как "как сквозь землю провалился", внезапно и бесследно исчез", – говорят в полиции.

Реклама

Нашли его спустя 4 месяца за 200 км от дома – в Волынской области. Как выяснили полицейские, пенсионер сначала ездил по Украине, а затем обессиленный приехал в Ковельский район на Волыни. Там медики его госпитализировали и сообщили в полицию.

В тренде
Неизлечимая болезнь. В харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тенди
Состояние животного быстро ухудшалось - тяжелая болезнь привела к смерти. Коллаж "Сегодня"

Мужчина не помнит, почему ушел из дома, однако был рад вернуться.

Напомним, в Полтаве разыскивают 42-летнюю женщину, которая через пару минут после того, как вышла с работы, села в автомобиль и больше ее никто не видел.

Мы также писали, что в Днепропетровской области пропал восьмилетний мальчик, который пошел играть на детскую площадку.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшие
В Ивано-Франковской области самолет упал на дом: есть погибшиеЗапад
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)
Под Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)Запад
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварии
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, локомотив сошел с рельсов: фото с места аварииЗапад
На Волыни мужчина отсидел за убийство отца, вышел из тюрьмы и убил мать
На Волыни мужчина отсидел за убийство отца, вышел из тюрьмы и убил матьЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять