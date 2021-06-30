Поваленные деревья и воды по колено: во Львове пронеслась вторая за неделю буря (фото, видео)

Электротранспорт в городе пока не курсирует, так как в связи с непогодой выключен ток

Во Львове во второй раз за неделю прошел сильный ливень, сопровождаемый настоящей бурей. Ветер валил деревья и сносил крыши, а некоторые улицы города превратились в реки.

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Об этом сообщил корреспондент "Сегодня".

Поваленные деревья во Львове / Фото: Сегодня

По словам заместителя городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, в связи с непогодой выключен ток, поэтому электротранспорт временно не ходит.

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На фото и видео из города видно, как люди с трудом пробираются через поваленные огромные деревья и ходят почти по колено в воде.

Потоп после бури во Львове / Фото: Сегодня

В горсовете Львова также сообщили, что состоялось заседание оперативного штаба и коммунальные службы приступают к ликвидации последствий непогоды.

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Сейчас собирают информацию о причиненных повреждениях.

"По состоянию на сейчас имеем подтопления на некоторых улицах, имеем поваленные деревья, повреждены крыши", – говорится в сообщении.

Поваленные деревья после бури во Львове / Фото: Сегодня

Жителей Львова просят быть осторожными, не ставить авто возле деревьев или в опасных местах.

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"Когда видите ухудшение погодных условий, то лучше оставаться дома, чтобы защитить себя и свое имущество", - посоветовала Ирина Маруняк.

Информация о последствиях непогоды еще уточняется.

Напомним, во Львове в пятницу, 25 июня, также прошла сильная буря. Тогда ветер повалил деревья и снес летние террасы и крыши домов. Из-за шторма перестал ходить весь электротранспорт, а машины по городу вросто "плыли".

На днях непогода накрыла также Днепр – город засыпало градом размером с перепелиное яйцо. Грозу сопровождали раскаты грома и молнии.