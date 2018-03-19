Пожар на рынке в Черновцах: пламя локализировано, но не утихает

Сегодня, 17:38

Около трех часов дня пожар локализировали, но борьба с огнем продолжается  


На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

В Черновцах сегодня, 19 марта, около 13:39 к спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Калиновской, на территории известного рынка.

"К месту вызова сразу были направлены дежурные караулы трех Государственных пожарно – спасательных частей и Группу пожаротушения аварийно-спасательного отряда", – сообщают в ГСЧС.

Установлено, что возгорание произошло в одном из секторов рынка, в павильонах, где торгуют  коврами. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как информируют пожарные, в 14:55 пожар был локализован и сейчас продолжается его полная ликвидация. На месте происшествия работают 23 единицы техники и 66 человек личного состава УГСЧС.

Как сообщалось ранее, в Киеве неподалеку станции метро "Позняки", на проспекте Петра Григоренка,  загорелся рыбный магазин. Огонь тушили две пожарные машины. Выяснилось, что в вентиляционной шахте рыбного магазина загорелся жировой налет. Эвакуировали всех покупателей из здания. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, на стоянке одной из заправок загорелась кабина грузового автомобиля Volvo. Водитель пытался отцепить прицеп, в результате чего получил ожоги рук.

А в Ровно, на ул. Кавказская, в 9-этажном жилом доме произошел пожар.  
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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