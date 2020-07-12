Предприятие незаконно на миллион накачало нефти из государственной скважины

Коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций

В Долинском районе Ивано-Франковской области предприятие наладило незаконную добычу нефти из скважины государственного фонда. Дельцы успели добыть нефти более чем на миллион гривень и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Незаконную деятельность блокировала Служба безопасности Украины. Было установлено, что коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций.

По предварительной версии следствия, предпринимателям получить доступ к скважине помогли чиновники государственного учреждения, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

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Как говорят в СБУ, в дальнейшем нарушители закона хотели нелегально добывать нефть и на других скважинах этого заведения.

В ходе обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тысяч гривень.

По факту возбуждены уголовные дела по ст. 191 и ст. 204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Чтобы оценить общий вред окружающей среде, причиненный разлитой нефтью, привлекли экспертов.

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