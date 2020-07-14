"Превышение полномочий": патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера, займется ГБР

В Черновцах по факту возможного превышения власти патрульными полицейскими, которые силой надели наручники на пенсионера, следователи территориального управления ГБР начали досудебное расследование.
"Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей – превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Если вину патрульных докажут, им грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, инцидент произошел на стихийном рынке по улице Комарова. После того, как копы надели на мужчину наручники, ему стало плохо. На данный момент устанавливается степень полученных повреждений.
Также ранее мы сообщали, что трем патрульным полицейским из Киева объявили подозрение в превышении власти. Копы не справились с буйным задержанным и высадили его за городом, из-за чего тот замерз насмерть.
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