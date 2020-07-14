"Превышение полномочий": патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера, займется ГБР

В Черновцах по факту возможного превышения власти патрульными полицейскими, которые силой надели наручники на пенсионера, следователи территориального управления ГБР начали досудебное расследование.

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"Предварительная правовая квалификация действий правоохранителей – превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, сопровождавшиеся насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Если вину патрульных докажут, им грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, инцидент произошел на стихийном рынке по улице Комарова. После того, как копы надели на мужчину наручники, ему стало плохо. На данный момент устанавливается степень полученных повреждений.

Видео: facebook.com/groups/stop.ham.buk

Также ранее мы сообщали, что трем патрульным полицейским из Киева объявили подозрение в превышении власти. Копы не справились с буйным задержанным и высадили его за городом, из-за чего тот замерз насмерть.

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