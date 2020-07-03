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"Продавал" должности в Кабинете министров: на Волыни разоблачили мошенника

3 июля, 17:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Должность министра аферист "оценил" в 200 тысяч долларов

На Волыни мошенник "продавал" пост министра. От желающих занять кресло аферист требовал 200 тысяч долларов.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, была проведена спецоперация, в ходе которой подозреваемого задержали в момент получения денег.

"Разоблачен мужчина, который, обещая помощь в назначении гражданина на пост министра Кабинета министров мошенническим путем завладел 200 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее тот же мужчина "продал" еще один пост в Кабмине за 150 тысяч долларов.

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Сейчас проверяется информация о возможной причастности задержанного к обману других людей, поскольку он собирался сформировать "команду" из десяти членов правительства. Свое содействие каждому он оценил в 200-300 тысяч долларов.

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В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос объявления задержанному о подозрении.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили мошенников, которые пытались "продать" должности главы Харьковской областной государственной администрации и руководителя областного управления налоговой службы. За свои "услуги" они требовали более миллиона долларов.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники обещали "помощь" с назначением на должность главы Харьковской ОГА, а другому – должность главы харьковской налоговой за 100 тысяч долларов.

Также сообщалось о задержании группировки, которая оформляла кредиты на ничего не подозревающих граждан. Как выяснилось, мошенники таким образом присвоили около миллиона гривен, обязав своих жертв выплачивать эти деньги.

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коррупция мошенники аферисты Волынь должность Кабинет министров волынская область

Источник: Сегодня

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