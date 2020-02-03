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Проглотила 22 магнита, а мама давала таблетки: в Черновцах чудом спасли годовалую девочку

3 февраля, 17:03

Малышке сделали сложную операцию

Фото: molbuk.ua

Фото: molbuk.ua

В Черновцах врачи спасли годовалую девочку, которая наглоталась магнитов. Операция была уникальной, из желудка и кишечника ребенка вытащили аж 22 магнитных шарика – это рекордное количество, рассказывает заведующий хирургическим отделением Черновицкой городской детской больницы Николай Хома.

"Это рекордное количество магнитных шариков, которые нам приходилось вытаскивать у детей. Слава Богу, все закончилось благополучно. Ребенка уже выписали домой, она чувствует себя хорошо. Девочке – неполных полтора годика. Она попала к нам накануне новогодних праздников. Мама рассказала, что за две недели до этого у ребенка начались расстройства с пищеварением", – рассказал Хома изданию "МБ".

Николай Хома. Фото: molbuk.ua

Малышка наглоталась магнитов во время игр. Мама же изначально решила, что у ребенка какая-то кишечная инфекция.

"Ребенку она давала таблетки, но лучше не становилось. Пригласили на консультацию нашего хирурга. Тогда мама вспомнила, что старший ребенок, который игрался конструктором, не досчитало несколько магнитных шариков. И родным даже в голову не пришло, что их могла проглотить младшенькая девочка", – отмечает врач.

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Врач срочно направил ребенка на рентгенологическое обследование брюшной полости. "На снимке мы увидели много магнитных шариков, которые сцепились между собой в желудке. Из-за этого образовалась перфорация между желудком и слепой кишкой. К счастью, не было перитонита, ибо последствия при этом бывают намного сложнее", – говорит Николай Хома.

Во время операции обнаружили, что девочка проглотила аж 22 магнитные шарики. "Если бы опоздали на два-три дня, то картина была бы намного хуже", – говорит хирург.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

По словам врача, подобных ЧП в его практике множество. Он добавляет, что таких трагедий можно избежать, если покупать детям правильные игрушки по возрасту и внимательно следить за ними во время игр.

Напомним, в селе Соседовичи во Львовской области двухлетний мальчик получил ожоги 70% тела после падения в кастрюлю с кипятком. Как выяснилось, мама Ивана в день трагедии собиралась стирать одежду и нагрела для этого огромную кастрюлю воды. Женщина вынесла емкость с кипятком на улицу остудить, и когда на мгновение отвлеклась – услышала крики сына. Ребенок упал в кастрюлю.

А ранее сайт "Сегодня" рассказывал, чем же могут быть опасные детские игрушки и как их правильно выбирать.

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