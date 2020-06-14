Проигнорировали грозу: в Карпатах трагически погиб турист

В Карпатах 26-летний турист из Львова погиб от удара молнии. Об этом сообщила пресс служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели рассказали, что 12 июня двое мужчин поднимались на гору Грофа, в то время началась гроза. Они потеряли связь друг с другом и разошлись. Один из туристов пришел на место встречи, о которой они заранее договорились. Однако другого на месте не было.

После получения сообщения об исчезновении человека спасатели двинулись на поиски.

Искали всю ночь, но только в 07:30 13 июня за несколько метров от вершины горы нашли пропавшего. Мужчина уже был без признаков жизни с явными повреждениями от молнии.

Как рассказал Виктор Худяк в Facebook, восхождение начали после 20:00 от дома между горой Грофа и Конь Грофецкий. Вещи оставили в доме. Перед этим прошла мощная гроза.

"Уже в 20: 30-21: 00 видно было приближение следующей бури. Облака сгущались и слышно гром, я за этим наблюдал с с.Осмолода. Около 21:30 гроза уже приблизилась к г. Грофа, а дальше был звонок к спасателям, примерно в 23:00 и объяснения туриста, что товарищ не вернулся, а его отбросило молнией в сторону, после чего он вернулся в дом", - добавил Худяк.

Спасатели отмечают, что туристы проигнорировали элементарные правила безопасности в горах.

Напомним, ранее в Николаевской области погиб подросток 2005 года рождения от удара молнии во время грозы.

Также мы рассказывали, как в прошлом году в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться