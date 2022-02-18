Прошла 10 километров пешком: в Ровенской области заблудилась 9-летняя девочка

Искали ребенка нацгвардейцы, спасатели, лесоводы и жители соседних сел. Всего было около полтысячи человек.

У девочки диагностировали переохлаждение / Коллаж "Сегодня"

Семь часов искали пропавшую школьницув Ровенской области. Вчера, 17 февраля, ребенок из села Малый Жолудск не вернулся из школы, поэтому родители вызвали полицию.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что известно

Искали девочку нацгвардейцы, спасатели, лесоводы и жители соседних сел. Всего было около полтысячи человек.

Полицейские выяснили, что из школы ребенок направился в дом. Однако, как сообщил свидетель, девочка шла по канаве в противоположном направлении.

Прошла 10 километров

Маленькие следы привели правоохранителей в село Полицы, а это почти в десяти километрах от села Большой Жолудск. В сарае одного из заброшенных домов девочку и нашли около часу ночи местные жители.

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В каком состоянии девочка

Ребенка сразу доставили в больницу. У девочки диагностировали переохлаждение и острую реакцию на стресс.

В Киеве пропала 15-летняя девочка

В Киеве несовершеннолетняя ушла вчера из дома и не вернулась. Полицейские разыскивают ребенка.

В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетняя внучка, Лысенко Татьяна Анатольевна, 2006 года рождения, ушла из дома на улице Натальи Ужвий и не вернулась.

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