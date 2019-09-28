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Протянуло 120 метров. В Тернополе в ДТП с мотоциклом погиб 17-летний парень

28 сентября, 10:14

Мотоцикл на высокой скорости столкнулся с Volkswagen Tiguan

Фото: ГУ Нацполиции в Тернопольской области

Фото: ГУ Нацполиции в Тернопольской области

Молодой парень погиб в результате столкновения внедорожника с мотоциклом на дамбе ставка в Тернополе 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Авария произошла около 15:00 на дамбе тернопольского пруда. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь из центра в направлении микрорайона Дружба и перестраиваясь в другую полосу, зацепил мотоцикл. В результате удара мотоцикл перевернулся, его 21-летнего водителя забрали в больницу, другой юноша, которому было всего 17 лет, погиб. Водитель иномарки предварительно трезв. Очевидцы говорят, что двухколессник двигался на высокой скорости", – говорится в сообщении.

При этом в полиции уточнили, что мотоцикл после столкновения пролетел по дороге еще около 120 метров, таща за собой водителя и пассажира.

Фото: ГУ Нацполиции в Тернопольской области

Фото: ГУ Нацполиции в Тернопольской области

Фото: ГУ Нацполиции в Тернопольской области

Фото: ГУ Нацполиции в Тернопольской области

Правоохранители устанавливают причины ДТП. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 286 часть 2 УК.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Accent. ДТП унесло жизнь водителя мотоцикла.

Также в городе Барановка Житомирской области мотоцикл на скорости врезался в бетонную опору линии электропередачи. Пострадали два человека.

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ДТП Тернополь гибель подросток

Источник: Сегодня

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