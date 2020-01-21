Путешествия львовского мусора продолжаются: свалку обнаружили под Хотином

Львовские чиновники утверждают, что мусор не их, но начали расследование

Львовский мусор снова путешествует по стране. Кучу хлама нашли среди буковинского леса, в полукилометре от легальной свалки. Специальная комиссия установила, отходы все-таки львовские, так как в мусоре много чеков из тамошних магазинов. Детали скандала выясняли новости "Сегодня".

Эту гору мусора выгрузили неизвестные ночью возле леса. Кучу хлама заметил местный лесник. Утром здесь была уже целая гора отходов. К свалке Хотина не доехали буквально 500 метров. Такая наглость возмутила всех. Коммунальщики, чиновники и полиция выяснили – отходы из Львова. Здесь чеки из магазинов, билеты на поезд Коростень – Львов, разорванные копии документов.

Дмитрий Потемковский, директор КП "Хотинблагоустрій":

"Мы увидели поздравления от определенных должностных лиц из города Львова, мы увидели чеки из ночных клубов, оплаты за платежи. Оно насыпью, его нужно погрузить. А это нужны люди, техника, горючее, работа и определенный промежуток времени. За день вот это вывезти отсюда очень сложно".

Собственными силами убирать мусорный холм хотинчане не хотят. Иначе, говорят, потом сюда свезут еще больше хлама. Ждут, пока полиция найдет тех, кто сбросил отходы посреди леса. Им грозит штраф.

Анастасия Рошка, участковая Хотинской полиции:

"По данному факту проводится проверка. Также устанавливается транспортное средство, которое могло быть причастно к высыпанию мусора на лесополосе на окраине Хотина".

О таких подбрасываниях львовского мусора новости "Сегодня" уже неоднократно рассказывали. Куда только не заносило львовский мусор после нескольких пожаров на полигоне отходов в Грибовичах, который в конце концов закрыли. Львовские чиновники от мусорной кучи, сваленной на Буковине, открещиваются.

Сергей Бабак, заместитель Львовского городского головы по вопросам безопасности:

"Это позорный случай, конечно. Мы и своей стороны будем проводить расследование. Если все же кто-то из перевозчиков Львова это сделал, мы с ним больше работать не будем".

Разбираться в ситуации в Хотин уже прибыл представитель Львовской власти. Это руководитель департамента по вопросам обращения с отходами.

Напомним, ранее мы писали о приключениях львовского мусора под Черниговом и не только. В 2018 году жители Козелецкого района предупредили о возможности экологической катастрофы.

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