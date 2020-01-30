Пытался сжечь свою дочь: появились подробности трагедии в Черновцах

Мужчине грозит пожизненный срок, а дочь не понимает, почему ей пришлось страдать

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Стали известны подробности трагедии в Черновцах, где пьяный мужчина облил бензином и поджег родную дочь: 16-летняя Аня чудом осталась жива, но получила обширные ожоги.

Мать пострадавшей девочки, Наталья Крицкая, рассказала о том, что произошло в рождественскую ночь, когда отец вернулся с работы пьяным и по привычке начал придираться к супруге, сообщают "Факты".

"Муж был выпивши. К сожалению, не впервые. В последнее время он часто пил. Мог поднять на меня руку. Постоянно устраивал скандалы, придирался к мелочам. Но детей не трогал. В тот вечер муж в очередной раз устроил мне скандал. Стал кричать, хотел меня ударить. Замахнулся, но между нами стала Аня и не дала ему этого сделать", – вспомнила женщина.

По ее словам, в последнее время девочка пыталась защитить маму и этим сильно раздражала отца. В тот вечер он окончательно вышел из себя, выбежал на улицу, и вскоре вернулся с канистрой бензина, которую взял в сарае.

"Он облил этим бензином Аню, часть вылил на пол. А потом плеснул бензином на печь и все мгновенно загорелось. Помню яркую вспышку света. А потом я поняла, что все вокруг горит. И Аня тоже горит. Дочка вспыхнула как спичка", - добавила она.

Потушить девочку попытался ее 22-летний брат, вытолкнув ее на улицу и бросив в снег. При этом он призывал отца помочь ему, на что тот ответил "пусть горит, кому надо, пусть тот и тушит".

"На наши крики и шум сбежались соседи. Они вызвали "скорую", спасателей и полицию. Услышав, что кто-то вызвал все эти службы, муж тут же ушел. Он прекрасно осознавал, что делает. Был выпивши, но не настолько, чтобы ничего не понимать. Это зверство, которое не укладывается в голове", - заявила женщина.

По словам Натальи, о произошедшем дочка старается не вспоминать.

"Аня сказала, что хочет все это перечеркнуть и больше к этим событиям не возвращаться. Дочка уже дала показания сотрудникам полиции. Для нее это шок — она знала, что отец может быть грубым, даже жестоким, но такого зверства от него не ожидал никто", – добавила она.

Со своим мужем после того происшествия Наталья не общалась.

"Я только знаю, что он под арестом. И надеюсь, что получит максимальное наказание. Он искалечил родную дочь, испортил ей всю жизнь. Чуть не убил… У Ани сейчас нет лица. Мы понимаем, что реабилитация будет очень долгой и непростой", – призналась она.

В свою очередь, девочка рассказала, что чувствует себя неплохо, хотя ожоги "очень сильно болят".

"Если болит терпимо, стараюсь не пить таблетки. Я верю, что все будет хорошо. Когда меня выпишут, хочу заняться спортом. Спорт поможет мне все забыть и быстрее восстановиться", – заверила Аня.

Между тем, в пресс-службе Черновицкого областного управления полиции сообщили, что мужчине, который поджег свою дочь, грозит пожизненное заключение.

Ранее мы сообщали, что жители села Соболевка в Харьковской области две недели жили в страхе – за это время тут подожгли пять хозяйственных построек. Позже оказалось, что поджигателем оказался девятилетний мальчик.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор.

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