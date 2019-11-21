Радиоктивные грибы начали продавать в Волынской области: видео

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"Радиационные" грибы появились на волынских рынках. Цезий 137 зашкаливает почти вдвое больше нормы. Партию изъяли в Маневичском районе. Гриб ежовик в регионе считают деликатесом. Массово заготавливают его на зиму. Впрочем, специалисты говорят, этот грибочек работает фильтром, впитывает и накапливает радиоактивные элементы. Люди знают, но все равно собирают в загрязненных Чернобылем полесских лесах. Им настойчиво советуют проверять на содержание радиации перед тем, как принимать эти дары леса.

Ольга Гусева, врач по радиационной гигиене Волынского областного лабораторного центра:

"На рынке есть лаборатории, которые проводят исследования и определяют содержание радионуклидов. Цезия и стронция. У нас, в основном, идет по цезию 137. И когда человек покупает эти грибы, то он может попросить квитанцию и протокол о том, что проведены исследования по определению радионуклидов, и быть спокойным".

Впрочем, не только радиоактивными грибами в этом году удивила западная Украина. Ранее новости "Сегодня" писали о том, как на Прикарпатье любители "тихой охоты" собрали целый воз опят.

А еще ранее мы сообщали о том, что в Чернобыльском заповеднике заметили гигантские грибы подберезовики.

В заповеднике напомнили, что на территории, пострадавшей от последствий аварии на ЧАЭС, запрещено собирать, использовать и вывозить продукцию растениеводства (фрукты, овощи, ягоды, грибы и т. д.) и животноводства.

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