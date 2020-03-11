Родители в больницу не спешили – подробности падения ребенка с балкона во Львовской области

В Липовке Львовской области с балкона на третьем этаже выпала трехлетняя девочка. Она уже несколько дней в больнице, а родители к пострадавшей девочки не спешили приходить. Ребенок чудом выжил, рассказывает корреспондент "Сегодня". Выяснилось, что на поведение матери девочки уже давно жаловались соседи.

"Сегодня" разыскали мать. Расспросили, почему оставила ребенка. А еще – узнали у местных чиновников, почему медлили.

Трехлетняя Софийка в больнице – сама. Игрушки и одежду ей приносят пациенты и медики. Ни мама, ни папа за три дня не проведали. "Сегодня" – первые, кто пришел к малышке.

Софийка – любознательная и искренняя. Родилась в рубашке, говорят о ней врачи. Девочка упала с высоты более восьми метров и почти не пострадала.

"Ребенок выпал с третьего этажа. Семья неблагополучная. Диагноз у ребенка – монотравма, сотрясение головного мозга. Но состояние ребенка с положительной динамикой, она – адекватна", – объясняет заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Федор Осым.

Спасли Софию шнурки для белья. Когда подала с балкона, зацепилась за них на втором этаже. Поэтому и не ушиблась.

"Сегодня" разыскали очевидцев. Житель Липовки Даниил рассказал, что вышел покурить, как вдруг услышал, как из соседнего балкона что-то выпало.

"Подумал, что падает курточка. После того услышал тяжелый звук, стукнуло что-то о землю. Посмотрел вниз и увидел, что упал ребенок. После чего сразу вызвал карету скорой. Мы с женой вместе сбежали вниз и увидели, что ребенок жив", – говорит житель Липовки Даниил.

Соседи повезли девочку сначала в районную больницу, а оттуда – во Львов. Отец Софии в это время был в квартире. Вероятно, он должен был присматривать за ребенком, но, говорят, крепко спал. А матери дома не было.

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"Сообщили о данном инциденте соседи. Потому что мать данного ребенка неоднократно оставляла этого ребенка, и после этого, как ребенок упал, мать данного ребенка приехала в больницу, была обследована работниками полиции. Оказалось, что она была в состоянии сильного алкогольного опьянения – 2,6 промилле в крови", – говорит и. о. начальника отдела полиции Николаевского района Львовской области Андрей Береза​​.

39-летнюю Ирину "Сегодня" попытались разыскать. И нам удалось – заметили ее на том же балконе, откуда выпала ее дочь. Утверждает: это был несчастный случай.

"Та ничего, она просто стала на санки и выпала", – говорит женщина. – "А вы ездили к ней в больницу? Вы знаете, что с ребенком? Врачи говорят, что вы не приезжали", – спрашивают у женщины "Сегодня". – "Нет", – отвечает она. – "А почему?" – "Ну, сейчас приедет муж и поедем", – говорит мать ребенка.

Из-за этой семьи соседи поссорились с местной властью. Жаловались на горе-мать старосте. Два года назад в суде уже рассматривали дело о лишении женщины прав на ребенка. Но тогда Софию вернули матери.

"Девочка плакала, звала маму. Неоднократно она ее оставляла. Маму неоднократно я видела пьяную. Неоднократно видела, как она падала, даже с ребенком", – говорит соседка.

Семья – на учете как неблагополучная. И после падения Софии с балкона маме ее не вернут. Из больницы ребенка повезут в приют.

Ранее "Сегодня" писали о том, как спасти детей от горе-родителей.

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