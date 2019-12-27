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Руководство больницы во Львовской области попалось на "откатах"

27 декабря, 11:37

Разоблачением коррупционеров занимались сотрудники СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, организованную руководителями медицинских учреждений и коммерческой структуры во Львовской области – дельцы "зарабатывали" на закупках медицинских изделий и оборудования на бюджетные деньги.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, чиновники систематически получали от коммерческих структур "откаты" в размере 10-15% за содействие в заключении выгодных контрактов. Соглашения предусматривали закупку товаров для медучреждений по завышенным ценам.

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Силовики задержали должностных лиц после передачи в офисе фирмы-поставщика очередной взятки в сумме 24,5 тысячи гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали ряд других фактов получения "откатов" руководителями ряда медицинских учреждений региона.

В рамках уголовного производства директору одного из медучреждений, а также директору и главному бухгалтеру коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями о "принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", а также "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Подозреваемые были задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к преступной схемы.

Напомним, ранее СБУ пресекла в Запорожье деятельность группировки вымогателей, которую возглавлял бывший инструктор-разведчик воинской части Нацгвардии.

Кроме того, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

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коррупция СБУ откаты Львовская область

Источник: Сегодня

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