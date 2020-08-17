С гулянок на больничные койки: медики из Черновцов рассказали, как болеют пациенты с COVID-19

За последние 14 дней в Черновцах сильно возросло количество госпитализированных с симптомами коронавирусной болезни.

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Об этом рассказала врач-инфекционист областной больницы Ольга Кобевко, пишет "Молодой буковинец".

"Очень много случаев именно после празднований. У нас в отделении лежат люди, которые отмечали дни рождения в ресторане. Каждый день разное количество больных. Например, днем может никого не быть, а ночью уже есть 15 пациентов", – отметила Кобевко.

Женщина подчеркнула, что больные сейчас поступают в более легком состояним, чем весной.

"Спад начался с середины июня. Тогда вообще к нам попадали в больницу пациенты не в тяжелом состоянии. Но вирус все равно остается. Сейчас у нас нет больных на аппарате искусственной вентиляции легких, меньше больных, которые задыхаются. Но есть люди, которым для лечения нужны кислородные маски", – добавила Кобевко.

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В свою очередь главный врач городской больницы №4 Галина Шпак рассказала, что из-за увеличения количества больных снова пришлось увеличить количество коек.

"Несколько недель назад мы уже начали сворачивать часть коек для коронавирусных больных. Оставили только 30. Но сейчас снова увеличили – до 40 коек. И уже у нас есть более 35 пациентов. Принимаем людей и из города, и из окрестных сел. Люди неохотно признаются, как они могли подцепить вирус. Но знаем, что многие из больных посещали свадьбы или дни рождения", - отметила Шпак.

Напомним, по состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировали 1637 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, случаев с летальным исходом – 24. За субботу выздоровели 392 человека.

Кроме того, ранее в Черновицкой области суд оштрафовал мужчину, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции . После приезда он пошел в гости к соседям.

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