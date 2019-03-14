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С министром и котом: во Львовской области открыли новые общежития для авиаторов

Сегодня, 19:22

До конца месяца новоселье отпразднуют 250 воинов-авиаторов Бродовского гарнизона

Фото: Минобороны Украины
С министром и котом: во Львовской области открыли новые общежития для авиаторов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a8d/5ca/5c8a8d5ca6395.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a8d/5ca/5c8a8d5ca6395.jpg Запад До конца месяца новоселье отпразднуют 250 воинов-авиаторов Бродовского гарнизона

Во Львовской области сегодня, 14 марта, в Бродовском гарнизоне состоялось введение в эксплуатацию двух новых общежитий улучшенной планировки. В открытии участвовал Министр обороны Украины Степан Полторак. Не обошлось и без  кота – талисмана военных по имени Бакс.

Оба здания предназначены для размещения военных – контрактников, проходящих службу в 16 отдельной бригаде армейской авиации "Броды". Строительство продолжалось в рекордно короткие сроки – не более года. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 31,9 млн. гривен. Об этом сообщают во львовском  Медиа-центре МОУ.

Новые казармы – двухэтажные, с просторными жилыми помещениями, распределенными на 2-комнатные блоки. В каждом блоке есть душевая комната и туалет. Комнаты оборудованы индивидуальными комплектами эргономичной мебели.На каждом этаже – кухня с индукционными электроплитами, микроволновками. Есть специализированные бытовые комнаты со стиральными машинами, сушилками, местами для глажки одежды и тому подобное.

В каждом блоке будут проживать 10 военнослужащих. По пять человек в комнате. Одно здание новой казармы рассчитано на проживание 125 военнослужащих-контрактников. Соответственно, в двух казармах  в марте 2019 отпразднуют новоселье 250 воинов-авиаторов Бродовского гарнизона.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии общежития для бойцов Вооруженных сил Украины в Старычах Львовской области, поздравил с новосельем "125 военных и одного кота.Стоит отметить, что на странице главы государства в Facebook впервые был выложен "пост с котиком", который на протяжении часа собрал 4500 "лайков".

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.

Добавим также, что недавно стало известно – украинская армия вошла в ТОП-10 сильнейших в Европе. Престижный рейтинг военной мощи стран учитывает как численность армии, так и ее техническое оснащение, а также логистические и промышленные возможности страны.

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Тег военные, кот, общежития, казармы

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