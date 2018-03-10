С вокзала Львова из-за "минирования" эвакуировали почти четыре сотни человек

Сегодня, 02:01

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Во Львове аноним "заминировал" железнодорожный вокзал, на время проверки из помещения были эвакуированы 360 человек.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, в 17.04 пятницы правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала во Львове.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Были эвакуированы 360 работников и пассажиров. После обследования здания вокзала и прилегающей территории, которое длилось почти 2,5 часа, взрывоопасных предметов обнаружено не было", – отметила Добровольская.

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Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В настоящее время вокзал работает в обычном режиме.

В пресс-центре Львовской железной дороги не сообщают, была ли задержка в движении поездов.

Напомним, недавно из-за сообщении о минировании в Киеве закрыли сразу шесть станций метро. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Также мы сообщали о том, что в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.
Львов, вокзал, эвакуация, заминирование, минирование, ложное сообщение

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Источник:

"Сегодня"

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