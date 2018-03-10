С вокзала Львова из-за "минирования" эвакуировали почти четыре сотни человек

Во Львове аноним "заминировал" железнодорожный вокзал, на время проверки из помещения были эвакуированы 360 человек.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, в 17.04 пятницы правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала во Львове.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Были эвакуированы 360 работников и пассажиров. После обследования здания вокзала и прилегающей территории, которое длилось почти 2,5 часа, взрывоопасных предметов обнаружено не было", – отметила Добровольская.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В настоящее время вокзал работает в обычном режиме.

В пресс-центре Львовской железной дороги не сообщают, была ли задержка в движении поездов.

Напомним, недавно из-за сообщении о минировании в Киеве закрыли сразу шесть станций метро.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

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