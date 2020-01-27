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Сбежались посмотреть все врачи: тернопольчанка родила богатыря

27 января, 12:53

Это 13-й ребенок в семье Юрчук, но впервые с такой рекордным весом

Жительница Тернополя Татьяна Юрчук родила настоящего богатыря. Рост мальчика – 63 сантиметра. А вот вес удивил всех – 6800 гр., сообщает "Ранок з Україною".

Чтобы посмотреть на новорожденного, который по физическим показателям напоминает четырехмесячного малыша, в палату роженицы прибежали все врачи родильного дома.

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Это 13-й ребенок в семье Юрчук. Но впервые с такой рекордным весом. Дочь, которую Татьяна родила перед этим, появилась на свет с весом 5500 гр.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в селе Семихатка Генического района Херсонской области женщина родила ребенка в экстремальных условиях. Автомобиль скорой помощи, который должен был доставить роженицу в роддом, застрял в огороде – из-за того, что водитель хотел развернуться. По словам заведующего Генической станцией экстренной медпомощи и медицины катастроф Валерия Дронова, врач Геннадий Петровский и водитель Алексей Пикулин с задачей справились на "отлично". На помощь роженице пришли другие жители села – пока врач и водитель принимали роды, селяне выталкивали "скорую" из грязи.

Также "Сегодня" рассказывали о том, что благодаря внедрению проекта "е-Малыш" родители новорожденных смогут получить 10 услуг, не выходя из дома.

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Тернополь родители роды новорожденные роженицы Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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