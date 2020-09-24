СБУ устроила облаву на копателей янтаря: нарушители пытались сжечь свое оборудование (фото и видео)

В Ровенской области СБУ блокировала добычу янтаря на территории государственного лесхоза.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители задержали 15 копателей.

По данным СБУ, незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Янтарь продавали местным перекупщикам.

У нарушителей обнаружили 10 дизельных мотопомп, которые те пытались сжечь, и более 20 килограммов янтаря. Во время изъятия техники и полудрагоценного камня местные жители сопротивлялись сотрудникам СБУ.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча и сбыт янтаря).

Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники помешали вывезти в Румынию полудрагоценные камни. Контрабанду обнаружили в бензобаках, которые вез грузовик.

Кроме того, в Ровенской области сотрудники полиции провели обыски у скупщиков незаконно добытого янтаря и изъяли 858 килограммов этого полудрагоценного камня.

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