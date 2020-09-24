Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

СБУ устроила облаву на копателей янтаря: нарушители пытались сжечь свое оборудование (фото и видео)

24 сентября, 17:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию

В Ровенской области СБУ блокировала добычу янтаря на территории государственного лесхоза.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители задержали 15 копателей.

По данным СБУ, незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Во время работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Янтарь продавали местным перекупщикам.

У нарушителей обнаружили 10 дизельных мотопомп, которые те пытались сжечь, и более 20 килограммов янтаря. Во время изъятия техники и полудрагоценного камня местные жители сопротивлялись сотрудникам СБУ.

В тренде
В Сумах "похитили" полковника ВСУ: в полиции раскрыли подробности
Реклама

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча и сбыт янтаря).

Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники помешали вывезти в Румынию полудрагоценные камни. Контрабанду обнаружили в бензобаках, которые вез грузовик.

Кроме того, в Ровенской области сотрудники полиции провели обыски у скупщиков незаконно добытого янтаря и изъяли 858 килограммов этого полудрагоценного камня.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ облава янтарь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Директор садика, уволившая воспитательницу за фото в купальнике, осталась без работы (видео)
Директор садика, уволившая воспитательницу за фото в купальнике, осталась без работы (видео)Запад
Коронавирус в рядах ВСУ: умер еще один военнослужащий
Коронавирус в рядах ВСУ: умер еще один военнослужащийЗапад
Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школы
Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школыЗапад
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)Происшествия
В Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные учения
В Украине стартовали самые масштабные в 2020 году военные ученияЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять