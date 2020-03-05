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Шлагбаум не помог: на Закарпатье микроавтобус вылетел на пути и врезался в поезд (фото)

5 марта, 13:00

Татьяна Очеретяна

В результате ДТП пострадали пятеро человек

На Закарпатье произошло ДТП с участием микроавтобуса и поезда, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Копы рассказали, что 5 марта, в 5:43 им поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Бороняво в Хустском районе.

"Водитель микроавтобуса Mercedes Benz 31-летний житель села Грушево, проигнорировал включено красный свет светофора и опущенный шлагбаум, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. В результате удара автомобиль отбросило в кювет", – написали на сайте.

Водитель остался невредим, он был трезв. В результате дорожной аварии травмы получили пятеро односельчан водителя в возрасте от 33 до 70 лет. Они доставлены в медучреждения.

Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания. По факту ДТП начато уголовное производство.

Напомним, ранее в Днепре девушка на легковушке врезалась в железнодорожный состав. Водитель обгоняла грузовик, который стоял на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, ранее в Казахстане в районе Алматы поезд протаранил автобус с людьми. Транспортное средство в нарушение правил стояло на переезде на путях. Предварительно, в результате произошедшего один человек погиб, девять пострадали.

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ДТП Закарпатье поезда

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