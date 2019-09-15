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В Казахстане поезд протаранил автобус с людьми

15 сентября, 21:42

Предварительно, в результате произошедшего один человек погиб, девять пострадали

/ Фото: Pixabay

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В Казахстане в районе города Алматы железнодорожный состав врезался в автобус, который в нарушение правил стоял на переезде на путях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов, сообщают российские СМИ.

По данным Иманкулова, авария произошла в 19:20 по местному времени в воскресенье, 15 сентября. Водитель выехал на железную дорогу, несмотря на предупреждающие сигналы.

В акимате (райгосадминистрации) Алматинской области "Sputnik Казахстан" сообщили, что, предварительно, в результате произошедшего один человек погиб, девять пострадали. Данные уточняются. Отмечается, что авария случилась в районе станции Шамалган. В "НК "Казахстан Темир Жолы" уточнили, что машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло. При этом поезд с рельсов не сошел.

Ранее в сеть попало видео, на котором микроавтобус "Богдан" со школьниками сначала сигналит машине, которая остановилась на красный свет на переезде, затем начинает обгонять ее, не замечая поезда. Инцидент произошел во Львове.

Ранее мы сообщали, что в Украине начнут ограждать железнодорожные пути. Такие новые нормы призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей. По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

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