В Днепре дама на внедорожнике въехала в поезд: видео

Фото: Х Днепр, Telegram

В Днепре произошло жуткое ДТП – девушка за рулем Toyota Prado врезалась в железнодорожный состав. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Все случилось на улице Яхненковской. Выяснилось, что водитель обгоняла грузовик, который стоял на запрещающий сигнал светофора. Девушка не заметила состав, который ехал в этот момент по путям.

Водитель чудом не пострадала, а повреждения получила только машина. Из-за ДТП движение по улице было временно перекрыто. На месте работала полиция.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека. Кроме того, в дорожных происшествиях пострадали 32 736 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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