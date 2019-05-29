Штурм мэрии Львова: директора администрации Садового бросили под ноги

По информации львовского горсовета, пострадали несколько чиновников

Фото: ЛГС

Во Львове во время штурма городского совета неизвестные бросили под ноги руководителя администрации городского главы Львова Евгения Бойко. По предварительным данным, к инциденту причастны представители "Национального корпуса", "Сокол", "Объединение добровольцев" и других общественных организаций.

Как оказалось, около девяти утра в мэрии началось аппаратное совещание. В то же время перед входом начали формироваться активисты, и было анонсирован сбор с перечнем своих требований.

"Мы организованно во главе с управляющей делами исполкома Мартой Литвинюк, с директором юридического департамента Геленой Пайонкевич вышли к этим людям, чтобы исключить провокации и услышать тех, кто назывет себя активистами. Но эти люди слушать не хотели. У них была одна цель – дестабилизировать ситуацию", – комментирует Евгений Бойко, директор департамента "Администрация городского головы" львовского горсовета.

Беседа между чиновниками и бунтовщиками не удалась. Люди выломали дверь и захватили здание мэрии.

"Пострадали мои коллеги, пострадал я, будучи у них под ногами, когда они меня били. К одной из коллег приехала "скорая" и была оказана медицинская помощь. Цель этих людей – не знаю, у них свои цели", – добавил Бойко.

В то же время в Facebook развернулась бурная дискуссия относительно этого происшествия. Одни поддерживают действия активистов:

То другие смело осуждают или недоумевают, а куда девался сам мэр Садовый:

Напомним, во Львове в понедельник, 27 мая, началась акция протеста с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. Активисты перед зданием Ратуши установили палатки и обещают оставаться до тех пор, пока Садовый не покинет пост мэра Львова. По информации ВО депутатов "Свобода", Андрей Садовый должен немедленно уйти в отставку из-за тех многочисленных злоупотреблений, которые происходили при его каденции. Уже подготовлен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее мы писали, что активисты облили краской одного из замов Садового.

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