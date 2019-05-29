Штурм мэрии Львова: директора администрации Садового бросили под ноги
По информации львовского горсовета, пострадали несколько чиновников
Во Львове во время штурма городского совета неизвестные бросили под ноги руководителя администрации городского главы Львова Евгения Бойко. По предварительным данным, к инциденту причастны представители "Национального корпуса", "Сокол", "Объединение добровольцев" и других общественных организаций.
Как оказалось, около девяти утра в мэрии началось аппаратное совещание. В то же время перед входом начали формироваться активисты, и было анонсирован сбор с перечнем своих требований.
"Мы организованно во главе с управляющей делами исполкома Мартой Литвинюк, с директором юридического департамента Геленой Пайонкевич вышли к этим людям, чтобы исключить провокации и услышать тех, кто назывет себя активистами. Но эти люди слушать не хотели. У них была одна цель – дестабилизировать ситуацию", – комментирует Евгений Бойко, директор департамента "Администрация городского головы" львовского горсовета.
Беседа между чиновниками и бунтовщиками не удалась. Люди выломали дверь и захватили здание мэрии.
"Пострадали мои коллеги, пострадал я, будучи у них под ногами, когда они меня били. К одной из коллег приехала "скорая" и была оказана медицинская помощь. Цель этих людей – не знаю, у них свои цели", – добавил Бойко.
В то же время в Facebook развернулась бурная дискуссия относительно этого происшествия. Одни поддерживают действия активистов:
То другие смело осуждают или недоумевают, а куда девался сам мэр Садовый:
Напомним, во Львове в понедельник, 27 мая, началась акция протеста с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. Активисты перед зданием Ратуши установили палатки и обещают оставаться до тех пор, пока Садовый не покинет пост мэра Львова. По информации ВО депутатов "Свобода", Андрей Садовый должен немедленно уйти в отставку из-за тех многочисленных злоупотреблений, которые происходили при его каденции. Уже подготовлен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.
Ранее мы писали, что активисты облили краской одного из замов Садового.
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