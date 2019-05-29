Бунт во львовской мэрии: неизвестные выломали дверь и захватили здание (видео)

Одной из сотрудниц горсовета стало плохо, на место вызвали "скорую"

















Во Львове активисты выломали дверь и ворвались в здание мэрии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц горсовета неизвестной жидкостью, предположительно – краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь", – сказано в сообщении.

К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не вышло.

Из-за действий протестующих беременной работнице городского совета стало плохо, ей вызвали "скорую".

Напомним, во Львове в понедельник, 27 мая, началась акция протеста с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового. Активисты перед зданием Ратуши установили палатки и обещают оставаться до тех пор, пока Садовый не покинет пост мэра Львова. По информации ВО депутатов "Свобода", Андрей Садовый должен немедленно уйти в отставку из-за тех многочисленных злоупотреблений, которые происходили при его каденции. Уже подготовлен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.

Ранее мы писали, что активисты облили краской одного из замов Садового.

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