Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах

Сегодня, 03:14

По долгосрочному прогнозу – новый год встретим с дождем и при плюсовой температуре

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр предупреждает, завтра из-за снегопадов и оттепели на Закарпатье и во Львовской области в горах возможен сход лавин. К тому же прогнозируют туманы, гололед на горных серпантинах и налипание мокрого снега.

На Прикарпатье из-за потепления незначительно возрастет уровень воды в Днестре и Пруте.

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По всей стране – потепление. И по долгосрочному прогнозу – новый год встретим с дождем и при плюсовой температуре.

Ранее мы писали, что во Франции погибли трое туристов в результате схода лавины.

А в Румынии снежная лавина накрыла группу лыжников, погибли подростки

Напомним, сегодня, 24 декабря, почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы "прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы". Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.
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