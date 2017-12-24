Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах
По долгосрочному прогнозу – новый год встретим с дождем и при плюсовой температуре
Гидрометцентр предупреждает, завтра из-за снегопадов и оттепели на Закарпатье и во Львовской области в горах возможен сход лавин. К тому же прогнозируют туманы, гололед на горных серпантинах и налипание мокрого снега.
На Прикарпатье из-за потепления незначительно возрастет уровень воды в Днестре и Пруте.
По всей стране – потепление. И по долгосрочному прогнозу – новый год встретим с дождем и при плюсовой температуре.
Ранее мы писали, что во Франции погибли трое туристов в результате схода лавины.
А в Румынии снежная лавина накрыла группу лыжников, погибли подростки
Напомним, сегодня, 24 декабря, почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы "прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы". Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.
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