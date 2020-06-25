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Скандал с IKEA: начато расследование, сотням украинцев грозит увольнение

25 июня, 20:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

IKEA может разорвать контракт на поставку древесины из Закарпатья.

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий подписал приказ о проведении в течение двух недель тщательной проверки Великобычковского лесхоза относительно всех фактов, обнародованных в исследовании общественной организации "Earthsight" о якобы изготовлении стульев компании IKEA из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

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Об этом говорится на сайте агентства.

Заблоцкий утверждает, что в новом отчете Earthsight повторяет свое предыдущее утверждение о незаконности назначений санитарных рубок в Украине.

Так же, как утверждается, за 5 месяцев этого года незаконные рубки в Украине уменьшились на 46%.

Добавим, что после скандала с возможной нелегальной вырубкой древесины компания Ikea может разорвать контракт на поставку древесины из Закарпатья. Если это произойдет, украинский поставщик прекратит работу и освободит 350 работников.

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Об этом в беседе с ВВС News Украина отметила руководитель компании-поставщика "ВГСМ" Ирина Мацепура.

Она отрицает большинство обвинений, которые озвучили расследователи Earthsight. В то же время Ирина Мацепура отмечает, что ее компания имеет все необходимые разрешения и нелегальной рубки не ведет.

Напомним, что британская неправительственная организация Earthsight 23 июня опубликовала исследование, в котором утверждает, что поставщики древесины для IKEA из Украины часть сырья рубят незаконно. Речь шла о вырубке бука в Карпатах для производства стульев Terje.

Напомним, что IKEA ограничила работу интернет-магазина в Украине.

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Карпаты расследование стулья вырубка леса IKEA

Источники: Сегодня , ВВС

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