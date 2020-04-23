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Скандал с "упаковкой" ромов в Ивано-Франковске: мэр объяснил свои слова

23 апреля, 14:12

Тина Наринецкая

Марцинкив извинился за свои высказывания

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за свои скандальные высказывания о ромах и объяснил, почему дал поручение вывезти их из города. По его словам, он имел в видуконкретных людей этой национальности.

"Независимо от национальности все должны соблюдать карантин. Ряд лиц цыганской национальности в Ивано-Франковске нарушали карантин: жили в нашем привокзальном сквере, приставали к людям и требовали деньги, не соблюдали дистанцию ​​и не имели никаких масок. Неоднократно были обращения в полицию, на горячую линию горисполкома. И когда, скажем, была проведена такая работа, сами жители, которые прописаны в Свалявском и Иршавском районах Закарпатья, выразили желание, чтобы им помогли вернуться домой, поскольку нет общественного транспорта", – рассказал Марцинкив, сообщает hromadske.

Также мэр извинился за свои дискриминационные высказывания о ромах.

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"Возможно, я где-то эмоционально сказал, потому что совещание было посвящено преодолению коронавируса и у нас за выходные было 6 летальных случаев, это очень много. И я просто где-то, возможно, эмоционально высказался, но я считаю, что если сегодня мы все – украинцы, американцы, поляки, представители других народов – придерживаемся карантина, то нельзя не соблюдать карантин, если ты представитель другой национальности. Поэтому речь шла о конкретных лицах – около 20 цыганах, которые не являются жителями Франковска и систематически нарушали карантин. Но я не сдержал эмоций, поэтому прошу прощения, я не имел в виду всю нацию", – отметил Марцинкив.

Кроме того, по словам мэра, официального поручения вывозить или штрафовать ромов в городе никто не давал.

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"К сожалению, часть лиц, нарушавших карантин, и дальше жили в сквере, хотя это общественное место и там не то что жить, но и гулять нельзя. Более того, мы просили, чтобы люди, которые не имеют где проживать, были в специальном центре на улице Мельничной, где люди имеют возможность находиться, спать, там есть медики, там есть питание, мы проводим экспресс-тестирование на коронавирус этих людей, которые не имеют места жительства. И мы им предлагали, потому что люди были взбудоражены", – добавил Марцинкив.

Напомним, недавно министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требования Марцинкива выселить ромов на Закарпатье, являются недопустимыми. По факту этих призывов уже открыли уголовное производство.

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Отметим, что в посольстве США тоже выразили свою обеспокоенность происходящим в Ивано-Франковске и назвали действия мэра "дискриминацией и притеснениями".

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