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"Ждем наших, где б они ни были": на Закарпатье ответили мэру Ивано-Франковска об "упаковке" ромов

22 апреля, 19:20

Руслан Ровик

После заявлений Марцинкива появилась реакция представителей закарпатских властей

Появилась реакция на заявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полиции выселить ромов на Закарпатье.

Свой ответ на инициативу прикарпатского градоначальника обнародовал в Facebook заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарук.

"Хочу сообщить отдельным представителям самоуправления Ивано-Франковской области, которые дают указания "упаковать" представителей ромской национальности и транспортировать их на Закарпатье, что наша область обеспечила эвакуацию, встречу, транзитный коридор и обеспечила транспортом и сопровождением 3830 граждан, которые проживают на территории Ивано-Франковской области", – подчеркнул чиновник.

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Шинкарук также добавил, что ромов "никто не "упаковывал", и если была бы на то необходимость, или их личное желание, мы бы разместили этих людей в нашей области".

Отдельно он заявил, что 10 апреля закарпатские власти провели операцию по эвакуации граждан, попавших в ДТП на окраине Будапешта, когда среди пострадавших оказались двое молодых людей с Прикарпатья.

"Мы встретили их и их родителей, постоянно информировали и создали благоприятные условия для ожидания своих детей. Так мы привыкли работать на Закарпатье. Такое наше отношение ко всем людям без исключения. Потому мы ожидаем наших краян, где бы они ни были", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в посольстве США также выразили свою обеспокоенность происходящим в Ивано-Франковске и назвали действия мэра "дискриминацией и притеснениями", а также обратились к чиновникам с призывом выступить против подобной нетерпимости и защитить права человека.

Напомним, что больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.

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А тем временем некоторые страны уже начали выходить из карантина:

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Закарпатье Ивано-Франковск Ужгород цыгане Прикарпатье переселение выселение ромы

Источник: Сегодня

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