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Скандал с "упаковкой" ромов: Аваков предупредил мэра Ивано-Франковска

22 апреля, 20:20

Руслан Ровик

Глава МВД заявил об открытии уголовного производства

Заявления мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полиции принудительно выселить ромов на Закарпатье, являются недопустимыми, а по факту его призывов открыто уголовное производство.

Об этом в своем Twitter заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией открыто уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии". – Ред.)", - отметил глава МВД.

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По словам Авакова, позиция городского головы является недопустимой.

"Национальная полиция – не карательная машина, пан голова, Украина – не "совок", Франковск – не княжество!" – резюмировал он.

Стоит добавить, что ответ Марцинкиву озвучили и в Закарпатской ОГА – там подчеркнули, что готовы принять жителей края, откуда бы они ни приехали.

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Напомним, что в посольстве США также выразили свою обеспокоенность происходящим в Ивано-Франковске и назвали действия мэра "дискриминацией и притеснениями", а также обратились к чиновникам с призывом выступить против подобной нетерпимости и защитить права человека.

Также сообщалось, что больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены.

Кроме того, напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.

А тем временем некоторые страны уже начали выходить из карантина:

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МВД Закарпатье Ивано-Франковск Арсен Аваков цыгане Прикарпатье Ивано-Франковская область уголовное производство ромы

Источник: Сегодня

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