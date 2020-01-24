Скандал в Тернопольской области: пьяного главврача поймали за рулем служебного автомобиля

Полицейские намеряли 1,91 промилле, но врач все решительно отрицает

Медицинский скандал в Тернопольской области. Главного врача Центра первичной помощи поймали пьяным за рулем служебного авто, на котором семейные врачи должны ездить на вызовы. Так утверждают полицейские. Сам медик отрицает и обвиняет правоохранителей в провокации.

Возмутительное видео сняли полицейские, когда остановили медицинское авто. Говорят, что водитель вилял по дороге, но при себе не имел никаких документов.

Александр Богомол, начальник ГУНП в Тернопольской области:

"Была угроза разбиения этого автомобиля. Был остановлен полицейскими и надул 1,91 промилле. Это тяжелая степень алкогольного опьянения".

Впоследствии выяснилось, что нетрезвый водитель – главный врач Борщевского центра первичной помощи Василий Комаров. Взял служебную машину и поехал отдыхать в местный бар. Сам медик все отрицает. Говорит, в тот день выпил 50 граммов коньяка, а за руль вообще не садился:

"Я не ехал, я стоял сбоку. Водитель пошел на заправку, а из меня сделали... Ой! Из комара слона сделали".

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Правда, на предложение встретиться, чтобы рассказать свою версию того, что случилось, отвечает странно:

"Я в санстанции. Я спрятался от вас и не хочу давать никаких комментариев".

В райсовете, который назначил Комарова на должность, комментариев не дают. Председатель избегает вопросов.

Служебный автомобиль врача полицейские отогнали на штрафплощадку, а оттуда вернули в центр первичной помощи. Медик называет действия правоохранителей провокацией и ждет суда.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что водители в Украине побили алкогольный антирекорд. За прошлый год полицейским попались более 115 тысяч автомобилистов "под мухой".

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