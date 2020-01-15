Водители в Украине побили алкогольный антирекорд

За прошлый год полицейским попались более 115 тысяч автомобилистов "под мухой"

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В Украине побит печальный рекорд – за 2019 год было остановлено и оштрафовано самое большее за три года число пьяных водителей. Как сообщил замглавы Патрульной полиции Алексей Билошицкий, за прошлый год полицейские оштрафовали 115 711 таких водителей. Для сравнения: за 2018 год – чуть более 110 тыс. человек, за 2017 – более 114 тыс.

По словам копов, больше всего пьяных водителей они выявляют во время праздников. Например, в первые дни 2019-го патрульные Киевской области остановили автомобиль Renault, который на дороге "вилял" из стороны в сторону. Когда полицейские остановили эту машину, то оказалось, что водитель еле двигался и едва мог произнести слово. Алкотестер показал, что в крови нарушителя содержится рекордных 5,0 промилле при допустимых 0,2.

"При этом водитель пытался отрицать, что пьян. На него был составлен админпротокол", – рассказали полицейские.

Водители, в крови которых алкоголь превышает норму в 25 раз (5 промилле) – не редкость в Украине. Таких автомобилистов задерживали в Волынской области и нескольких – в Киевской. По словам полицейских, когда они проверяли на алкоголь водителя в Луцке, то алкотестер показал более 5 промилле. Это означает, что автомобилист выпил около литра крепкого спиртного перед поездкой. А месяц назад в Бориспольском районе "отличилась" 50-летняя женщина-водитель. На трассе Киев – Харьков она не справилась с управлением своего автомобиля Subaru XV и вылетела в кювет. На место происшествия приехали полицейские и заподозрили, что женщина может быть пьяна. Она не отказалась пройти тест, последний показал 4,5 промилле в крови. Полицейские говорят, что среди женщин ее антирекорд пока что никто не побил.

Не стали исключением и водители такси. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, недавно им позвонил гражданин и рассказал о пьяном горе-водителе. Копы разыскали это авто, остановили его и предложили водителю пройти тест. В итоге алкотестер показал, что в крови таксиста 1,91 промилле. Это означает, что перед поездкой тот выпил около 200 грамм крепкого спиртного.

Как оказалось, не обошлось и без рецидивов. Например, полицейские Львовской области задерживали пьяного водителя, который немногим ранее им уже попадался в таком виде. Несмотря на запрет суда, мужчина сел за руль и снова в пьяном виде.

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Как искоренить пьянство за рулем

Мнения экспертов о том, как изменить ситуацию к лучшему, разделились. Автоэксперт Вадим Володарский считает, что ужесточение наказания и ранее не помогали снизить пьянство за рулем, и в ближайшем будущем не изменят ситуацию. А юрист Иван Либерман считает, что "рецепт" улучшений все же есть.

"Ситуацию могут изменить несколько нововведений, – говорит Либерман. – Размер штрафов нужно увеличить в 50 раз и пожизненно лишать водительских прав. То есть, если бы штраф составлял 200-300 тыс. грн и более, то после задержания пьяного водителя автоматически арестовывалось бы его имущество. В таких случаях это было бы сдерживающим фактором. Ведь водитель осознавал бы, что садится за руль в последний раз".

Отметим, что на сегодняшний день минимальный штраф за езду в пьяном виде – 10 200 грн. В пересчете выходит, что 115 тыс. нарушителей были оштрафованы на сумму более 1 млрд грн. Правда, сколько из них уже заплатили штрафы – неизвестно.

"Как правило, суды по админнарушениям длятся около 3 месяцев, поэтому окончательная сумма появится не ранее февраля", – рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, в этом году должен вступить в силу новый закон, который ужесточит наказание для нетрезвых водителей. По новым нормам, за пьяную езду будет введена уголовная ответственность. Это означает, что минимальный штраф составит 17 тыс. грн., а прав могут лишить на трехлетний срок.

Как мы писали ранее, в одном из ДТП прошлого года пьяный водитель даже протаранил полицейское авто. Подробности – в сюжете:

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