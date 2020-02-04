Скандал в Трускавце: мэр назвал жительницу слепой и посоветовал "приземлиться"

В сети обсуждают перепалку, которая вспыхнула между мэром Трускавца Андреем Кульчинским и доктором медицинских наук Людмилой Чебаненко.
В частности, на своей странице в Facebook Кульчинский поделился фотографиями с поездки в курортный поселок Орив.
"Очередная экспедиция Трускавец-Орив. Трускавчане, оривчане, руководство Дрогобычского лесхоза. Под контролем главы Львовской ОГА. Проторяем будущее. Нас и наших детей", – написал Кульчинский.
В свою очередь Людмила Чебаненко в комментарии пожаловалась на неудовлетворительное состояние местного парка. В ответ Кульчинский назвал женщину "слепой".
Чебаненко также посоветовала мэру, чтобы убедиться, что в городе не все так гладко, пообщаться с гостями и посмотреть соответствующие ролики в Youtube.
Кульчинский на это ответил: "Вы в виртуале или в городе? Приземлитесь. Парк резко изменился. Помогайте!".
Мнения пользователь сетей разделились: одни говорят, что мэр нагрубил женщине и такое поведение для чиновника неприемлемо, другие – отмечают, что парк действительно изменился в лучшую сторону.
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