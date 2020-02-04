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Скандал в Трускавце: мэр назвал жительницу слепой и посоветовал "приземлиться"

4 февраля, 10:39

Женщина пожаловалась градоначальнику на плохое состояние парка

/ Фото: Facebook

В сети обсуждают перепалку, которая вспыхнула между мэром Трускавца Андреем Кульчинским и доктором медицинских наук Людмилой Чебаненко.

В частности, на своей странице в Facebook Кульчинский поделился фотографиями с поездки в курортный поселок Орив.

"Очередная экспедиция Трускавец-Орив. Трускавчане, оривчане, руководство Дрогобычского лесхоза. Под контролем главы Львовской ОГА. Проторяем будущее. Нас и наших детей", – написал Кульчинский.

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В свою очередь Людмила Чебаненко в комментарии пожаловалась на неудовлетворительное состояние местного парка. В ответ Кульчинский назвал женщину "слепой".

Чебаненко также посоветовала мэру, чтобы убедиться, что в городе не все так гладко, пообщаться с гостями и посмотреть соответствующие ролики в Youtube.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Кульчинский на это ответил: "Вы в виртуале или в городе? Приземлитесь. Парк резко изменился. Помогайте!".

Мнения пользователь сетей разделились: одни говорят, что мэр нагрубил женщине и такое поведение для чиновника неприемлемо, другие – отмечают, что парк действительно изменился в лучшую сторону.

Как сообщали "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар угодил в скандал, обсуждая материальные проблемы людей при оплате коммунальных услуг. Так, Брагар казал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев.

Позже народный депутат объяснил свои слова и извинился.

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