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Скандал в Виннице. Почему хотят снести новостройку, в которую люди вложили свои деньги? (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
27 ноября, 06:02
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Заселиться в дом должны были в прошлом году
По документам здесь должен быть частный двухэтажный дом. Коллаж "Сегодня"
По документам здесь должен быть частный двухэтажный дом. Коллаж "Сегодня"

И без денег и без квартир остались десятки семей в Виннице. Многоэтажку, в строительство которой они вложили несколько сотен миллионов гривен, и уже готовы были делать ремонт, прокуратура требует снести. Почему так случилось? И как не остаться ни с чем, покупая вожделенные квадратные метры – расскажет Алексей Керман.

Подробности

Элитное жилье на берегу Южного Буга. Рядом парк, удобная транспортная развязка и вся соответствующая инфраструктура. Кажется, обустраивайся и живи, но нельзя. Оказалось, возводить здесь многоэтажку не имели права. Даже мысли об этом не имела Леся Сличук. Соблазнилась на сладкую рекламу застройщика. Уже в прошлом должна была поселиться в таком же уютном двухэтажном доме. Отдала свои кровно заработанные – 700 тысяч гривен – на квартиру в нем.

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"В документах все было хорошо. Мы посмотрели, что городской совет с ними договор заключил. Я так понимаю, если с городским советом это все, значит, все разрешения, все есть", – говорит Леся Сличук.

Поверили в это около 90 семей. Заселиться должны были в прошлом году, но возведение прекратилось. Застройщик уверял, из-за карантина и нехватки материалов. Но настоящую причину люди таки узнали только.

"Попало нам на руки решение суда о том, что есть запрет на строительство. Когда мы узнали, начали смотреть по номеру дела другие судебные решения, узнали, что их уже около двух десятков и последнее на тот момент было, что есть инициатива о сносе дома", – говорит Евгений Тюленьев.

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По документам здесь должен быть частный двухэтажный дом. Но застройщику этого было мало. И вместо двух здесь выросли 4 этажа.

"Там должна была быть застройка, усадебная застройка", – сказал начальник управления представительства интересов государства в суде Винницкой областной прокуратуры Виталий Ольховый.

Так что прокуроры обратились в суд. Требуют сноса новостройки. Разъяренные люди бросились в офис владельца здания.

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Люди выкупают земельные участки и строят на них дома, в дальнейшем они принимают их в эксплуатацию как единицу, но продают уже другим потребителям, покупателям, не квартиру, отдельное жилье, а продают долю от целого жилого дома. Как не избавиться от денег и квадратных метров, рассказывает риэлтер Елена Маргашвили.

"Если отдел продаж не дает вам документы, говорит, что это коммерческая тайна, если у них чего-то нет, тогда нужно задуматься, готовы ли вы рисковать своими деньгами. Потому что в сущности, вкладывание денег в начало строительства – это инвестиция, рискованная инвестиция", – говорит Маргашвили.

Первое слушание о сносе дома состоится через несколько недель. Люди будут его обжаловать. Двухэтажное здание, которое увидела в рекламе Леся Сличук – уже три года стоит пустотой. К ней даже газ не проложили.

Напомним, в прошлом году департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выдал разрешение на строительство на ул. Вербовая, 21, 23. Однако директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что застраивать будут вещевой рынок, но не книжный.

Ранее в Киеве разгорелся скандал из-за планов застройки территории парковки рядом со станцией метро "Дворец Украина" и главным концертным залом страны – Национальным дворцом "Украина", на улице Большой Васильковской.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

Винницадом
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