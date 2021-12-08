Одним абзацем. Все о смертельном ДТП под Черниговом с участием маршрутки и грузовика

Правоохранители выясняют все обстоятельства ужасной аварии

В результате ДТП погибли 13 человек/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов Черниговского района столкнулись маршрутка и грузовик. ДТП унесло жизни 13 человек, еще 6 получили травмы.

Что известно о смертельной аварии

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Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус следовал по маршруту "Чернигов – Сосница". Удар был такой силы, что от машин остались лишь искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали в больницу, где некоторые из них впоследствии скончались. В госпитале и морге оборудовали оперативные штабы, которые работают с родственниками пострадавших и погибших. Среди травмированных — 16-летний подросток. За его жизнь борются врачи. Никаких прогнозов не дают. Сейчас стоит вопрос: как на пустой трассе столкнулись транспортные средства? Владелец компании-перевозчика убеждает, что водитель маршрутки был трезв. У полиции есть несколько версий смертельного ДТП. Первая — плохая погода и скользкая дорога. Но уже впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что виновник аварии — водитель грузовика, поскольку тот нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. Министр обещает усиление ответственности за нарушение ПДД. Родственники погибших, подавленные горем, ждали возле морга, где должны были опознать тела людей, среди которых могли быть их родственники. Кроме этого, возникает немало вопросов к перевозчику, ведь в салоне нет ремней безопасности. Погибших, сидевших впереди, придавили люди, ехавшие позади. Владельца автобуса проверят на соблюдение безопасности. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц. Погибших в страшном ДТП будут хоронить сегодня.

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