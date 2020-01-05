Смертельное лобовое ДТП на трассе Киев – Чоп: водителя Lexus задержали

Фото: ГУНП во Львовской области

После смертельного ДТП на трассе Киев – Чоп полицейские задержали водителя Lexus. Вскоре 27-летнему киевлянину изберут меру пресечения.

"5 января следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления", – рассказали в пресс-службе местной полиции.

Если вину мужчины докажут, ему грозит от трех до восьми годов лишения свободы. Также в полиции уточнили, что в аварии, помимо погибшей девочки, пострадали три женщины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вечером 4 января во Львовской области произошло жуткое лобовое ДТП, жертвой которого стала трехлетняя девочка. Легковушки Lexus GS300 и Chevrolet Malibu столкнулись на трассе Киев – Чоп, в селе Банюнин. Водитель Lexus выехал на полосу встречного движения, где и влетел в Chevrolet. Второй легковушкой управлял житель Киевской области.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Кроме того, были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram