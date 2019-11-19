Смертельный пожар в воинской части на Львовщине: появились подробности и фото

Фото: пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины

Расследованием смертельного пожара в воинской части в поселке Старычи занялась военная прокуратура Львовского гарнизона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в результате пожара погиб исполняющий обязанности командира воинской части. Госпитализированный майор сейчас находится в реанимации.

Фото: пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины

Вероятной причиной возгорания в прокуратуре назвали короткое замыкание проводов электроснабжения. Точную причину и ущерб установят во время досудебного расследования, уже открыто уголовное производство.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие происшествия чаще случаются в городах и приводят к смертям.

Напомним, не так давно в Черкасской области в результате пожара в селе Медведевка погибли двое маленьких детей, а еще один оказался в больнице. Погибшим малышам было два и три года, а госпитализированный младенец – 2019 года рождения.

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