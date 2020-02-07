Современный медтранспорт Фонда Рината Ахметова спасает жизни в приграничном районе Закарпатья

Станция экстренной помощи обслуживает как местных жителей, так и туристов

Ужгородская станция экстренной медицинской помощи обслуживает и множество туристов, и пограничную зону.

Здесь нередки случаи, когда необходима срочная реакция врачей.

"Обычно на границе бывает так, что людям становится плохо во время ожидания в очереди, и мы едем тогда на границу. Бывает такое, что и за границу надо поехать", – рассказывает врач медицины неотложных состояний Эдуард Горцов.

В среднем станция принимает около 100 вызовов в сутки. Основные причины вызовов – сердечно-сосудистые заболевания, а зимой еще и тяжелые вирусные инфекции, а также – ДТП.

"Хоть зима у нас и мягкая, но очень часто бывает гололедица и ДТП случаются почти каждый день", – объясняет врач выездной бригады Михаил Бойсак.

Медики вспоминают одну из аварий, во время которой автобус сбил пешехода. Тот переходил дорогу в неположенном месте.

"Случай был действительно сложный. К счастью, была хорошая машина и аппаратура, которые позволила нам этого пациента стабилизировать и живого довезти до больницы", – вспоминает врач медицины неотложных состояний Эдуард Горцов.

Но не все машины в автопарке Ужгородской станции современные и оснащенные необходимым.

"Есть машины, которые нуждаются в обновлении, замене. Это один из ключевых вопросов. В августе мы получили машину из Фонда Рината Ахметова. Это реанимобиль, в котором есть все, что нужно для оказания квалифицированной медицинской помощи", – говорит начальник Ужгородской станции экстренной медицинской помощи Сергей Боднар.

В рамках проекта "200 скорых для Украины" по регионам разъехались новенькие машины трех типов: быстрые класса "Б", неонатальные и внедорожники. Закарпатская область, в частности, получила восемь машин.

"Наличие хорошей аппаратуры, наличие исправной машины влияет на доезд, влияет на возможность и само качество оказания помощи на месте, от этого вырастают шансы на выживание", – врач по медицине неотложных состояний Эдуард Горцов.

Проект Фонда Рината Ахметова меняет качество оказания экстренной и первичной медицинской помощи по всей стране – от больших городов до самых отдаленных районов.

"Этот автомобиль соответствует всем стандартам – быстрый, маневренный. Побольше бы таких автомобилей, было бы лучше", – говорит водитель скорой Владимир Диброва.

Автомобили, переданные украинским медикам в рамках программы "200 скорых для Украины", позволяют спасать миллион жизней в год.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова спас сердце трехлетней Алене из Харьковской области.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины.Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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