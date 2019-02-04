Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

В горных районах существует угроза оползней снега на дороги

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах 2019-02-04T09:20:00+02:00 Запад В горных районах существует угроза оползней снега на дороги

В горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей существует угроза схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, еще недавно в Украине были снегопады и морозы – дороги были засыпаны, автомобили приходилось вытаскивать с помощью спецтехники и спасателей. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале февраля ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опустится до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

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