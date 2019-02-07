Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги
В восточной части Закарпатской области в горах объявлено третий уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"7 февраля на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели предупредили, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, еще недавно в Украине были снегопады и морозы – дороги были засыпаны, автомобили приходилось вытаскивать с помощью спецтехники и спасателей. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.
Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале февраля ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опустится до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.
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