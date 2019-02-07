Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги

Фото: AFP

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4a9/c92/5c44a9c92f671.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4a9/c92/5c44a9c92f671.jpg 2019-02-07T10:39:00+02:00 Запад В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги

В восточной части Закарпатской области в горах объявлено третий уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"7 февраля на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупредили, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, еще недавно в Украине были снегопады и морозы – дороги были засыпаны, автомобили приходилось вытаскивать с помощью спецтехники и спасателей. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале февраля ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опустится до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

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