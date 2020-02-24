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Спасатели сообщили об опасности схода лавин в Карпатах

24 февраля, 05:25

Снеголавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

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В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

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Отметим, что аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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