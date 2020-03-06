Сплетни о коронавирусе: жительницу Черновцов накажут за дезинформацию

В Черновцах правоохранители привлекли к уголовной ответственности местную жительницу, которая распространяла ложные данные о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.
Как написали в ведомстве, 59-летняя женщина принимала участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов, в котором находилась жена больного коронавирусом.
"Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", – говорится в сообщении.
Правоохранители составили админпротокол по статье "Распространение ложных слухов". Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или до одного месяца исправительных работ.
Напомним, жену инфицированного коронавирусом мужчины также госпитализировали в больницу. Причина – протест соседей, которые думают, что женщина может стать распространителем COVID-19. На место прибыли местные власти и уверяли, что женщина здорова, однако это не помогло.
После этого инцидента чиновники пристыдили людей за травлю. Председатель ОГА Сергей Осачук отметил, что эта инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.
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