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Сплетни о коронавирусе: жительницу Черновцов накажут за дезинформацию

6 марта, 19:40

Татьяна Очеретяна

Женщине грозит штраф или исправительные работы

В Черновцах правоохранители привлекли к уголовной ответственности местную жительницу, которая распространяла ложные данные о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.

Как написали в ведомстве, 59-летняя женщина принимала участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов, в котором находилась жена больного коронавирусом.

"Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", – говорится в сообщении.

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Правоохранители составили админпротокол по статье "Распространение ложных слухов". Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или до одного месяца исправительных работ.

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Напомним, жену инфицированного коронавирусом мужчины также госпитализировали в больницу. Причина – протест соседей, которые думают, что женщина может стать распространителем COVID-19. На место прибыли местные власти и уверяли, что женщина здорова, однако это не помогло.

После этого инцидента чиновники пристыдили людей за травлю. Председатель ОГА Сергей Осачук отметил, что эта инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы полиция коронавирус

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