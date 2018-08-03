Стало известно, какие города больше всего "полюбили" лжеминеры

Сегодня, 06:34

Большинство таких  сообщений поступает на электронные адреса с территории Российской Федерации

В тройке &quot;лидеров&quot; - Харьков, Киев и Львов. Фото: antikor.com.ua
В тройке "лидеров" - Харьков, Киев и Львов. Фото: antikor.com.ua

С начала этого года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о заминировании, что почти вдвое больше, чем в 2017г. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, такие преступления наиболее характерны для крупных городов Украины. Больше всего ложных сообщений о минировании получал Харькове – почти тысячу. Затем идут Львовская область (155) и  Киеве (122). В Одесской области зафиксировано 40 таких сообщений, а в Днепропетровской – 33.

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Чаще всего "минируются" магазины и торгово-развлекательные центры. В текущем году насчитали 600 таких фактов. Кроме того, 550 раз "минировались" предприятия, учреждения и организации, и около 90 раз – помещения органов власти.

Большинство соответствующих сообщений поступает на электронные адреса: 985 случаев с 1500. При этом, значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрирована на территории Российской Федерации.

На такие  ложные сообщения, по информации полицейских,   тратятся значительные ресурсы: работники полиции, ГСЧС, медики, другие службы. Кроме того, приходится осуществлять эвакуацию персонала и посетителей.

"Приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие  действия. И все такие сообщения направлены исключительно на нагнетание напряженности в обществе и дестабилизации ситуации в стране", – добавил  Аброськин.

Ранее  во Львове, в "черную пятницу", аноним сообщил о минировании двух крупнейших торговых центров: "Форум" на ул. Под Дубом, 7-Б. Второй торговый центр – Victoria Gardens на ул.Кульпарковская, 226-А.

Также сообщалось, что  в Киеве судили лжеминера. Приговором Оболонского районного суда  злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, осудили на три года с испытательным сроком.
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Источник:

"Сегодня"

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