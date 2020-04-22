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Стало известно о состоянии двухмесячного малыша с коронавирусом на Волыни

22 апреля, 05:59

Татьяна Власенко

Ребенка уже перевели из реанимации

Двухмесячный ребенок из города Нововолынска Волынской области, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал главный врач Нововолынской центральной городской больницы Виктор Мороз, говорится в сюжете "Конкурента".

Мороз рассказал, что сначала ребенок находился на амбулаторном лечении, а потом поступил в реанимационное отделение. 20 апреля малыша доставили в областную больницу.

Сейчас крохотного пациента уже перевели из реанимационного отделения, его состояние – удовлетворительное.

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"Очень хочется надеяться, что с ним все будет хорошо", – говорит врач.

Всего в Нововолынске зафиксирован 31 случай инфицирования коронавирусом. К сожалению, один из зараженных умер.

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Всего, по состоянию на утро 21 апреля в Волынской области насчитывалось 174 случая инфицирования коронавирусом. Три человека умерли, еще 13 – выздоровели.

Как сообщал ранее сайт "Сегодня", на Волыни зафиксирована вспышка коронавируса среди полицейских. Как рассказал нам спикер полиции Волынской области Олег Плазовский, лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у шести работников Киверцовского райотдела полиции.

А тем временем на Закарпатье медработники целую неделю не выходили из больницы, спасая пациентов с COVID-19. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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