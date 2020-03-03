Стало известно о состоянии пограничников, которые "обследовали" жителя Черновцов с коронавирусом

За пограничниками Черновицкого отряда, которые 26 февраля могли контактировать с заболевшим коронавирусом жителем Черновцов, следят медки. Об этом сообщил начальник пресс-службы отряда Сергей Бровко, передает Укринформ.
"Совместно с представителями Минздрава мы отслеживаем изменения состояния здоровья пограничников, которые осуществляли пограничные процедуры в тот день, когда больной на коронавирус человек пересекал границу", – сообщил Бровко.
По его словам, медики в первую очередь отслеживают температуру тела пограничников.
"Пока никаких признаков какой-либо болезни у них не зафиксировали", – сказал Бровко.
Он отметил, что такие мероприятия проводятся для того, чтобы в случае необходимости вовремя отреагировать на изменения состояния здоровья военнослужащих.
Как сообщалось ранее, житель Черновцов вместе с женой с 21 февраля путешествовал по Италии. Вернулась пара домой 26 февраля. Их проверяли пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное", но тогда никаких симптомов не обнаружили. Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу, а 29 февраля больного забрала "скорая". Медиков предупредили, что мужчина приехал из Италии, и они выехали на вызов в защитных костюмах.
Тем временем медики проверяют всех людей, с которыми контактировал житель Черновцов.
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