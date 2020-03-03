Коронавирус: власти рассказали о симптомах болезни жителя Черновцов

Первые симптомы болезни у зараженного коронавирусом украинца появились спустя несколько дней после возвращения из Италии. Мужчину лихорадило, у него поднялась температура, сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Житель Черновцов вместе с женой с 21 февраля путешествовал по Италии. Вернулась пара домой 26 февраля. Их проверяли пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное", но тогда никаких симптомов не обнаружили. Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу, а 29 февраля больного забрала "скорая". Медиков предупредили, что мужчина приехал из Италии, и они выехали на вызов в защитных костюмах.

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Отметим, что мужчина возвращался в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Также врачи наблюдают за пограничником, который мерил инфицированному температуру. Медики уверяют, что больной действовал правильно, – минимизировал контакты и сразу обратился за помощью к медикам.

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Отметим, что, несмотря на обнаружение коронавируса у жителя Черновцов, в самом городе и области ситуация пока что спокойная. На данный момент речь об объявлении карантина в регионе не идет.

А тем временем Министерство здравоохранения Украины запустило в работу специальный портал, посвященный коронавирусу и распространению инфекции в стране и остальном мире.

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