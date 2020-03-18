Стало известно о состоянии жены первого пациента с коронавирусом в Черновцах

В Черновцах провели повторную проверку жены первого пациента, у которого обнаружили коронавирус – инфекции у нее так и не нашли.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

"Второй тест на коронавирус у женщины показал негативный результат. Каких-либо клинических симптомов заболевания со дня последнего контакта и до сих пор у жены черновчанина не обнаружили", – говорится в сообщении.

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В настоящее время срок изоляции женщины уже истек.

По состоянию на утро 18 марта в области выписали восемь человек, у которых подозревали коронавирус.

Напомним, что ранее в Черновицкой области инфицирование коронавирусом COVID-19 подтвердили у 10 человек. В семи случаях врачи дважды получили негативный результат.

Также мы сообщали, что мать умершей в Черновцах 33-летней женщины заявила, что ее дочь можно было спасти.

Отметим также, что по состоянию на утро утро 18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус.

Тем временем украинские города усиливают меры карантина. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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