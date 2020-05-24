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Страшное ДТП под Львовом: грузовик врезался в маршрутку, есть жертвы (фото)

24 мая, 15:50

Мила Князьская-Ханова

Смертельная авария произошла на трассе «Киев-Чоп» возле села Тухолька

В Львовской области произошла смертельная авария: столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщает ГУ НП области.

Авария произошла 24 мая, около 11.30 на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Тухолька Сколевского района. Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика "MAN" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz", который двигался по встречной полосе.

На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четыре пассажира "Mercedes" доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

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По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, как на одесской Фонтанке произошло жуткое ДТП – столкнулись легковушка и мопед. Водитель мопеда и его 10-летний сын погибли.

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Кроме того, выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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Источник: Сегодня

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