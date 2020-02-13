В Тернопольской области работник полиции на Mercedes сбил семью: есть жертва

/ Фото: Полтавщина

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль сбил пешеходов, которые шли по обочине дороги. За рулем легковушки находился правоохранитель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Так, по информации полицейских, в селе Великие Млыновцы в Кременецком районе под колеса Mercedes попала семейная пара.

В результате наезда мужчина, 1971 года рождения, умер до приезда бригады скорой помощи, женщину госпитализировали с травмами средней тяжести.

За рулем автомобиля был вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции-ведущий инспектор сектора логистики. Правоохранители выясняют детали происшествия.

Напомним, ранее в Херсонской области, недалеко от Геническа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо сотрудников полиции. Причиной столкновения служебной машины патрульной полиции Skoda Rapid и легковушки Mitsubishi Lancer, стала плохая видимость из-за тумана.

Кроме того, в Одессе госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой пьяный полицейский. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции – протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

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